Fernsehen Fernsehprogramm am 16.12.: Heute Abend um 20.15 Uhr im TV

Berlin. Das aktuelle Fernsehprogramm: Was läuft heute am 16. Dezember 2022 um 20.15 Uhr im TV? Die Highlights zur Prime-Time im Überblick.

Während der kalten Jahreszeit tendieren immer Menschen an Freitagabenden dazu, es sich zu Hause vor dem Fernseher bequem zu machen anstatt auszugehen. Besonders beliebt ist dabei das Programm zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Dann zeigen viele TV-Sender ihre Highlights. Was heute am 16. Dezember um Viertel nach acht läuft, lesen Sie hier.

Fernsehprogramm am 16. Dezember: Heute um 20.15 Uhr bei ARD und ZDF

Die meistgesehenen TV-Sender in Deutschland sind unangefochten die öffentlich-rechtlichen Programme Das Erste (produziert von der ARD) und ZDF. In unserer Tabelle sehen Sie, was dort heute Abend um 20.15 Uhr läuft.

TV-Sender Format Das Erste Krauses Weihnacht (Komödie) ZDF Die Chefin (Krimiserie) BR Sternstunden-Gala 2022 (Show) HR Welcome to Miami - von Floridas Ostküste bis zu den Everglades (Doku) MDR Sarah Connor - Not so silent night (Konzert) NDR NDR Talk Show Spezial - Hand in Hand für Norddeutschland (Talkshow) RBB Berlin wie es einmal war - Kreuzberg in drei Jahrzehnten (Doku) SWR Advent Live - Zauber der Vorweihnachtszeit (Musikshow) WDR 2022 - Das Jahr in NRW (Reportage)

Zuschauerinnen und Zuschauer werden am Freitagabend gut unterhalten: Das Erste zeigt heute um 20.15 Uhr eine Komödie: "Krauses Weihnacht" läuft zeitgleich mit einer Krimiserie im ZDF. Hinzukommen Dokus, Reportagen und Shows aller Art auf den anderen Programmen.

Heute (16.12.) Abend um 20.15 Uhr im TV: Das läuft bei RTL, Sat.1, ProSieben und Co.

Neben den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern gibt es eine große private Konkurrenz. Was RTL, Sat.1, ProSieben und Co. heute um 20.15 Uhr zeigen, sehen Sie hier.

TV-Sender Format RTL Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits des Jahres 2022 Sat.1 Der Nussknacker und die vier Reiche (Fantasyabenteuer) ProSieben TV total Autoball WM (Wettbewerb) RTL II Das Vermächtnis der Tempelritter (Abenteuerfilm) Kabel eins Navy CIS (Krimiserie) Vox Sisi (Historienserie) Sixx Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs (Doku)

Die Freitagabend-Programme der privaten Sender bieten Zuschauerinnen und Zuschauern einen bunten Mix aus Serien und Filmen. So zeigt RTL "Die ultimative Chart Show", Sat.1 und RTL II jeweils Abenteuerfilme, die von Dokus und Serien auf anderen Programmen ergänzt werden.