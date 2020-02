Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So viel Geld brachte Thomas Kemmerich der Eklat von Erfurt

In politischer Hinsicht hat der Wahl-Eklat von Erfurt, an dessen Ende der FDP-Mann Thomas Kemmerich mit Hilfe von Stimmen der AfD zu Thüringens Ministerpräsident wurde, keine Gewinner. Die Kritik an den Liberalen war schon binnen der ersten Stunden nach der Wahl so laut geworden – Kemmerich konnte nur erkennen, dass er sein neu gewonnenes Amt nicht lange wird ausüben können. Und auch in anderen Parteien, die AfD ausgenommen, müssen interne Schuldzuweisungen verdaut und unter Druck neue Pläne geschmiedet werden, wie es in Thüringen weitergehen soll.

Doch so kurz die Amtszeit von Thomas Kemmerich auch sein wird: Mit der Wahl zum Ministerpräsidenten hatte er sich nicht nur viel Gegenwind eingebrockt, sondern auch Ansprüche auf neue Bezüge gewonnen. Auf so stattliche Bezüge, wie sie angesichts so eines Schlamassels kaum unpassender erscheinen könnten.

Thomas Kemmerich bekommt mehr als 16.000 Euro Amtsgehalt

Als Regierungschef verdient Kemmerich jeden Monat 16.100 Euro Amtsgehalt. Hinzu kommt noch eine Dienstaufwandsentschädigung von 766 Euro und 153 Euro Familienzuschlag. Grundlage bildet das Thüringer Ministergesetz. Die genaue Höhe beträgt 122 Prozent der Besoldungsgruppe B10, teilte die Thüringer Staatskanzlei der „Thüringer Allgemeinen“ mit.

Das Amtsgehalt wird vom Beginn des Monats gezahlt, in dem sein Amtsverhältnis beginnt. Das wäre für Ministerpräsident Thomas Kemmerich der Februar, in dem er gewählt wurde und seinen Amtseid geleistet hat. Die Zahlung erfolgt bis zum Ende des Monats, in dem das Amtsverhältnis endet.

Ein einfacher Rücktritt oder die Auflösung des Landtags würden nicht zwangsläufig dazu führen, dass das Amtsverhältnis des Ministerpräsidenten sofort endet. Die Verfassung verpflichtet den Regierungschef zum Beispiel, bei einem Rücktritt noch bis zur Ernennung eines Nachfolgers im Amt zu bleiben. Und das, wie bereits bei den schwierigen Verhandlungen zuvor gesehen, kann dauern.

Thomas Kemmerich hat seit dem Amtseid Anspruch auf 93.000 Euro

Laut Thüringer Ministergesetz steht dem Regierungschef außerdem nach dem Ende seiner Amtszeit mindestens weitere sechs Monate ein Übergangsgeld zu. Das Redaktionsnetzwerk Deuschland (RND) hat errechnet, dass er für die ersten drei Monate insgesamt 75.468,33 Euro und für die weiteren drei Monate insgesamt 25.156,11 Euro erhalten würde.

Damit stehen dem FDP-Politiker mit der Annahme seiner Wahl und dem Ablegen des Amtseids als Thüringer Ministerpräsident ab der ersten Minute mindestens 93.000 Euro an Gehalt und Übergangsgeld zu. Diese Summe erhöht sich mit jedem weiteren Monat, die er noch als (kommissarischer) Regierungschef arbeiten darf.

Keinen Anspruch hat Thomas Kemmerich vorerst auf ein Ruhegehalt. Dieses steht ihm laut Gesetz erst dann zu, wenn er mindestens zwei Jahre im Amt ist. (kmu/br)