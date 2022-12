Junge Geraerin hat in Norwegen berufliche Erfahrungen gesammelt

Gera/Auma-Weidatal. Die angehende Tischlerin Miriam Georgi aus Gera hat ihr Auslandspraktikum in Norwegen erfolgreich absolviert. Wie sie so manches sprachliche Problem löste.

Miriam Georgi aus Gera absolviert derzeit noch ihre Ausbildung zur Tischlerin bei der Tischlerei Schmidt GmbH in Auma-Weidatal. Im Sommer kommenden Jahres steht die Gesellenprüfung an.

Eine besondere Erfahrung konnte die junge Frau unlängst sammeln. Mit einem Auslandspraktikum über das Projekt „Mobilitätsberatung – Berufsbildung ohne Grenzen“ war sie für vier Wochen in einer Tischlerei im norwegischen Bergen. Nun konnte sie den Europass als europaweit anerkanntes Zertifikat aus den Händen von Andreas Jörk, Mobilitätsberater der Handwerkskammer für Ostthüringen, in Empfang nehmen.

Eine neue Herausforderung

„Das Auslandspraktikum war eine tolle Erfahrung. Alltagssituationen in einer fremden Umgebung und in einer fremden Sprache zu meistern, war für mich eine völlig neue Herausforderung und hat mich selbstsicherer gemacht“, so die angehende Tischlerin.

So hat sie fast selbstständig ein Projekt für das Anatomiemuseum in Bergen umgesetzt.

Bereicherung auch für Ausbilder

Hier war die Geraerin vom Aufmaß bis zur Endmontage der Holzbauteile für eine Regalwand mit Einlegeböden und Schubfächern verantwortlich. Die Materialzuschnitte erfolgten aus mitteldichten Faserplatten, die handelsüblich mit einer Grundeinfärbung versehen waren. Die Endbeschichtung erfolgte mit Klarlack.

Weiterhin arbeitete sie an der Anfertigung einer Schiebetür mit und sie montierte in der Werkstatt des Gastbetriebes gefertigte Bauteile beim Kunden. So konnte Miriam Georgi ihre bereits in der Ausbildung erworbenen Fertigkeiten gut einbringen.

Sie sei herzlich in Bergen aufgenommen worden. Die Verständigung funktionierte in Englisch und teilweise in deutscher Sprache. „Aber auch mit Händen und Füßen wurde so manches sprachliche Problem gelöst“, erzählt die junge Frau.

Auch für ihren Ausbildungsbetrieb und damit für Firmenchef Jörg Schmidt sei das Auslandspraktikum eine Bereicherung gewesen, denn die angehenden Junggesellen lernen so auch einmal andere Arbeitsweisen kennen. Deshalb war es für Schmidt selbstverständlich, Miriam Georgi das Auslandspraktikum zu ermöglichen. Er stellte ihr für die Fahrt nach Norwegen sogar ein Firmenfahrzeug zur Verfügung.

Bei Interesse an einem Auslandspraktikum, hilft Andreas Jörk unter Telefon 0365/8 22 51 87, E-Mail.