24-Jährige von zwei Männern in Jena überfallen - Polizei sucht Zeugen

Jena. Eine 24-Jährige wurde in Jena von zwei unbekannten Männern angegriffen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Dienstagmorgen kam es in Jena zu einem Raubüberfall. Eine 24-Jährige war in der Bahnunterführung im Bereich Alte Wiesenstraße - Saalbahnhofstraße unterwegs. Zwei Männer griffen die Frau unvermittelt an, schlugen sie und entnahmen aus ihrer Handtasche das Portmonee und einen Schlüsselbund.

Wie die Polizei berichtete, waren beide Männer dunkel gekleidet und bei der Tatausführung maskiert. Zeugen, die vor oder nach dem Tatzeitraum Personen im Bereich der Unterführung gesehen haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Jena unter der Telefonnummer 03641 81 24 64 zu wenden.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen:

