350 Teilnehmer bei unangemeldeten Protesten - Aufrufe im Netz zu erneuten Versammlungen

Mit Kerzen laufen Menschen die Marktstraße entlang zum Domplatz. In Erfurt hatten sich am Montag Hunderte Menschen zu einem unangemeldeten Corona-Protest versammelt.

Kahla/Rudolstadt. In Rudolstadt und Kahla haben am Freitagabend rund 350 Menschen gegen die Corona-Auflagen protestiert. Beide Veranstaltungen waren nicht angemeldet gewesen.

In Thüringen haben am Freitag rund 350 Menschen bei zwei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale sagte, beteiligten sich an einer Demonstration in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) etwa 250 und an einer Demo in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ungefähr 100 Personen. Die Proteste blieben friedlich. Es kam zu keinen Störungen und auch die Hygienebestimmungen wurden weitgehend eingehalten. Beide Veranstaltungen waren nach Angaben des Sprechers nicht angemeldet gewesen.

Am Samstag und Sonntag werden im Freistaat erneut unangemeldete Demonstrationen gegen die Corona-Regeln erwartet. So haben die Versammlungsbehörde der Stadt Jena und die Polizei über verschiedene Aufrufe im Internet erfahren, dass eine am Sonntag um 18 Uhr auf dem Marktplatz stattfinden soll - allerdings liegt bislang noch keine Anmeldung dazu vor.

Bei einer ähnlichen Versammlung am Mittwoch auf dem Holzmarkt mit 250 Teilnehmern war es auch nach mehrfacher Ansprachen vermehrt zu Verstößen gegen das Tragen von Gesichtsmasken sowie gegen die Einhaltung eines Mindestabstandes gekommen.

Ordnungsdezernent: Versammlungsaufruf ist verantwortungslos

Ordnungsdezernent Benjamin Koppe macht deutlich: "Demonstrationen mit mehr als 35 Personen sind nach der aktuellen Corona-Landesverordnung untersagt und nur im Ausnahmefall zu bewilligen. Weiterhin besteht bereits verpflichtend nach dem Versammlungsgesetz eine 48-stündige Anzeigefrist bei der Versammlungsbehörde. Im Angesicht der jetzigen Lage - einer außer Kontrolle geratenen Pandemie - ist ein anonymer Versammlungsaufruf schlichtweg unverantwortlich. Heute verzeichnen wir im Jenaer Gesundheitsamt innerhalb von nur einem Tag 175 Neuinfektionen bei zugleich 150 noch nicht bearbeiteten Fällen. Man muss kein Prophet sein, um einen Kollaps der Krankenhäuser in Thüringen vorauszusehen, gelingt es nicht, die Situation in den Griff zu bekommen."

