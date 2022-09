Zug kollidiert mit Auto: Bahnverkehr zwischen Jena und Saalfeld gestört

Eine Regionalbahn hat in Großeutersdorf ein Auto erfasst. Die Fahrerin konnte sich gerade noch rechtzeitig retten.

Großeutersdorf. Eine Frau ist in Großeutersdorf mit ihrem Auto an einem Bahnübergang stecken geblieben und konnte sich gerade noch rechtzeitig ins Freie retten.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in Großeutersdorf am Montagmorgen. Eine Frau war hier an dem Bahnübergang mit ihrem Auto steckengeblieben.

Die Fahrerin konnte sich noch rechtzeitig ins Freie retten, bevor es zum Zusammenstoß mit einem Zug kam. Sie blieb unverletzt. Der Bahnübergang ist aktuell eine Baustelle und für den Straßenverkehr gesperrt.

Wegen des Unfalls kommt es am Montagmorgen zu Störungen im Zugverkehr zwischen Jena und Saalfeld.

