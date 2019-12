Gera. Im betrunkenen Zustand hat ein Autofahrer am gestrigen Donnerstagabend in Gera einen Fußgänger angefahren.

Betrunkener Autofahrer erfasst Fußgänger

Wie die Polizei mitteilt, wollte der 55-jährige Fußgänger in der Straße des Friedens eine Fußgängerampel überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, was von einem 56-Jährigen gefahren wurde. Der Fußgänger musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Pkw-Fahrer mit über 0,8 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Folglich wurde eine Blutentnahme durchgeführt und gegen ihn ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.