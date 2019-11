Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrunkener belästigt Mädchen und wirft Wodkaflasche nach ihr

Betrunkener belästigt Mädchen und wirft Wodkaflasche nach ihr

Am Dienstagmittag ging in der Lenaustraße in Sonneberg ein 39-jähriger Mann auf ein 15-jähriges Mädchen los. Der alkoholisierte Mann berührte zunächst das Mädchen unsittlich und trat dieser im Anschluss in den Po. Weiterhin warf der Mann eine geleerte Wodkaflasche nach ihr. Ein weiteres Mädchen rief schließlich die Polizei. Als der Mann erneut auf das Mädchen losgehen wollte, verhinderten die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten dies.

Der 39-jährige leistete nun Widerstand gegenüber den Polizisten und musste schließlich zu Boden gebracht werden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Aufgrund aller Vorkommnisse und einem Atemalkoholwert des Mannes von 2,14 Promille wurde er in Unterbindungsgewahrsam genommen. Gegen den 39 jährigen wird nun neben Körperverletzungsdelikten und sexueller Belästigung, auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Dienstagmorgen gegen 7 Uhr ereignete sich in Sonneberg ein Unfall, bei dem der Fahrer eines Skoda mit einem Radfahrer kollidierte. Der 38-jährige Pkw-Fahrer bog mit seinem Fahrzeug von der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße nach links in die Oberlinder Straße ein und übersah den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 40-jährige Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden, der Pkw blieb unbeschädigt.