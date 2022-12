Betrunkener Rentner will auf Hubschrauberlandeplatz vor Geraer Notaufnahme parken

Gera. Vor der Notaufnahme des Krankenhauses in Gera hat ein 87-Jähriger mit seinem Auto den Hubschrauberlandeplatz beschädigt.

Bereits am Freitagabend gab es an der Notaufnahme des Krankenhauses Gera einen Unfall. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe ein 87-Jähriger versucht, sein Auto auf dem Hubschrauberlandeplatz zu parken. Dabei verursachte der 87-Jährige Sachschaden an einer Landeleuchte.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann betrunken war. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,52 Promille ergeben. Der 87-Jährige müsse sich nun zunächst wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt, eine Blutentnahme wurde mit ihm durchgeführt.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.