Brand im Saale-Holzland-Kreis verursacht Schaden von 50.000 Euro

Die Anwohner hatten das Feuer schnell bemerkt, so dass niemand verletzt wurde.

Tröbnitz. Ein Holzstapel ist am Mittwoch im Saale-Holzland-Kreis in Flammen aufgegangen. Da der Haufen an einer Hauswand lehnte, griffen die Flammen schnell auf Fenster und Türen über.

Etwa 50.000 Euro Sachschaden entstanden Mittwochnachmittag bei einem Brand in der Hauptstraße in Tröbnitz.

Die Feuerwehrkräfte waren zunächst von einem Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses ausgegangen. Ermittlungen vor Ort ergaben allerdings, dass Holz in einem Verschlag im Innenhof in Brand geraten war. Da der Stapel an die Hauswand gelehnt war, griffen die Flammen auf Türen und Fenster über. Glücklicherweise bemerkten die Anwohner das Feuer und blieben unverletzt.

