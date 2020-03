Werra-Suhl-Tal. Bei einer bundesweiten Razzia wurden auch Wohnungen und Unterkünfte eines Logistikunternehmens in Thüringen durchsucht.

Bundesweite Razzia: Durchsuchungen auch in Thüringen

Bundespolizei und Zoll haben am Mittwochmorgen in Werra-Suhl-Tal im Wartburgkreis sowie in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen Wohnungen und Unterkünfte eines Logistikunternehmens durchsucht.

Die Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Meiningen richten sich gegen den Verdacht der illegalen Beschäftigung von Ausländern und gegen Verstöße gegen das Mindestlohngesetz.

