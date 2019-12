Jena. Das meldet die Polizei aus Jena am Donnerstag.

Dieb will 26 Päckchen Kaffee stehlen – Schlag ins Gesicht auf dem Bahnsteig

Ein 23 Jahre alter Mann ist am Mittwoch gegen 11.40 Uhr am Jenaer Westbahnhof verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, passierte die Körperverletzung auf dem Bahnsteig 1.

Der Mann war aus Versehen an das Fahrrad eines anderen gekommen. Daraufhin schlug ihm der Fahrradbesitzer mit der Hand ins Gesicht.

Der Schläger wird wie folgt beschrieben:

1,85 m,

sportliche Gestalt,

am Hals links ein buntes Tattoo in einer geometrischen Form,

blondiertes Haar, am Oberkopf länger, an den Seiten kurz,

war bekleidet mit einem „Blaumann“ (blauer Arbeits-Overall),

hatte ein silbernes Fahrrad mit Panzertape dabei.

Hinweise werden erbeten an die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641810.

Ladendieb will 26 Pakete Kaffee stehlen

26 Pakete Kaffee wollte ein Unbekannter am Mittwoch gegen 18 Uhr in einem Lebensmittelmarkt auf der Camburger Straße in Jena stehlen.

Vom Personal daraufhin angesprochen, flüchtete der Unbekannte mit einem silberfarbenen Citroën Xsara. Polizisten suchten nach dem Fahrzeug und dem Mann, konnten aber weder ihn noch sein Auto finden.

Die Kaffeepäckchen hatte der Mann im Markt zurückgelassen.

Papiermülltonne brennt

Unbekannte haben am Mittwoch kurz vor 18 Uhr in der Wildstraße eine blaue Papiermülltonne in Brand gesteckt. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte. Die Tonne brannte komplett ab.

Rentnerin bestohlen

Unbekannte haben am Mittwochabend eine 80-jährige Frau aus Jena vor ihrer Haustür in der Georg-Büchner-Straße die Geldbörse gestohlen.

Die Frau war nach dem Einkaufen von einem Paar angesprochen worden, das nach dem Weg zum Krankenhaus fragte. Die beiden südosteuropäisch aussehenden Personen verwickelten die ältere Dame in ein Gespräch. Unbemerkt für sie griff einer in ihren Einkaufswagen, in dem sich ihre Geldbörse befand und entwendete diese. Darin befanden sich 60 Euro Bargeld.

