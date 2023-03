Familienfeier in Neustadt läuft aus dem Ruder

Neustadt an der Orla. Ein Streit unter Geschwistern ist bei einer Familienfeier in Neustadt eskaliert. Ein Mann schlug seiner Schwester brutal ins Gesicht.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr vor einem Restaurant in Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, entwickelte sich nach reichlich Alkoholkonsum zwischen einem 31-Jährigen und seiner 40-jährigen Schwester zunächst ein Streigespräch. Dieses sei allerdings so eskaliert, dass der Mann seiner Schwester brutal ins Gesicht schlug.

Als sich anschließend der 39-jährige Bruder in das Geschehen einmischte, wurde auch er von dem aggressiven jungen Mann ins Gesicht geschlagen.

Beide Geschädigte hatten sichtbare Verletzungen und kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Ein Verfahren wegen Körperverletzung gegen den 31-Jährigen wurde eingeleitet, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,10 Promille.

