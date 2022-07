Flucht aus Klinik in Stadtroda: Polizei fahndet weiter nach entwichenem Strafgefangenen

Stadtroda. Ein Patient ist aus einem Klinikum in Stadtroda geflüchtet. Die Polizei sucht nun seit mehreren Tagen nach dem Strafgefangenen. Hier könnte er sich aufhalten.

Seit Freitag, 24. Juni, sucht die Polizei nach dem entwichenen Strafgefangenen Sascha Rauhöft. Herr Rauhöft befand sich zu dieser Zeit als Patient im Asklepios Fachklinikum in Stadtroda und war mit einem Betreuer des Maßregelvollzuges am Vormittag im Bereich eines Einkaufsmarktes in der August-Bebel-Straße in Stadtroda unterwegs gewesen. Hier nutzte er einen günstigen Augenblick und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei beschreibt den Gesuchten wie folgt:

etwa 1,80 Meter, schmächtige Figur

vermutlich mit Fahrrad unterwegs

vermutlich armeegrüner Rucksack dabei

Die Polizei sucht mit mehreren Bildern nach ihm.

Alle bisherigen Hinweise führten nicht zum Auffinden des Gesuchten. Jedoch verdichteten sich laut Polizei die Hinweise, dass Herr Rauhöft im Raum Rudolstadt/Saalfeld unterwegs ist bzw. sich in diesem Bereich aufhält.

Hinweise bitte an die Kripo Jena unter 03641 / 81 2464 oder jede andere Polizeidienststelle.

