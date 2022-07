Frau entdeckt in Jena nackten Mann in ihrem Garten

Jena. In Jena trifft eine Frau in ihrem Garten auf einen nackten Mann. Der hat eine merkwürdige Erklärung für sein Verhalten.

In Jena bekam eine Frau ungewöhnlichen Besuch. Wie die Polizei informierte, habe sie am Dienstagmorgen, kurz nach 2 Uhr festgestellt, dass sich eine unbekannte Person im ihrem Gartenhaus in der Hainstraße befindet. Die Frau sprach den Mann an, der angab, sich verlaufen zu haben. Da man jedoch eine Mauer übersteigen muss, um auf das Grundstück zu gelangen, klang dies nicht wirklich glaubhaft.

Danach verließ der Unbekannte das Grundstück. Aufgrund der Dunkelheit sei eine genaue Personenbeschreibung zwar nicht möglich gewesen, jedoch hatte es den Anschein, dass der Mann unbekleidet war. Ein Indiz dafür war auch, dass die Polizei Bekleidung auffanden. Überdies ließ der Unbekannte eine Tasche mit diversen Werkzeugen zurück. Die Gegenstände wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen.

