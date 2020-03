Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gaststätte in Arnstadt ausgeraubt und Kranteil gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen zum Einbruch in eine Gaststätte in der Ichtershäuser Straße. In der Nacht von Sonntag auf Montag waren unbekannte Täter dort eingebrochen und stahlen Schnaps, Kleingeld und Gutscheine im Wert von 90 Euro, meldet die Polizei. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 900 Euro. Hinweise bitte an Telefon: 03677/601124.

Das Bedienteil eines Krans entwendeten Unbekannte in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Über ein Baugerüst waren sie in den Neubau eines Mehrzweckgebäudes in der Karolinenstraße gestiegen. Auch hier nimmt die Polizei Zeugenhinweise unter der selben Telefonnummer entgegen.