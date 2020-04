In einem Seniorenheim in Weida im Landkreis Greiz hat es am Samstag einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegeben.

Weida. Mehrere Bewohner eines Pflegeheims in Weida sind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht worden. Der Grund könnte die Heizungsanlage gewesen sein.

Großaufgebot an Rettungskräften rückt in Weidaer Pflegeheim an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großaufgebot an Rettungskräften rückt in Weidaer Pflegeheim an

Vier Bewohner eines Pflegeheims in Weida mussten am Sonnabendmittag wegen des Verdachts auf Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Geraer Klinikum gebracht werden. Eine Bewohnerin hätte massivste Atemnot gehabt, sagte Einsatzleiter Silvio Schettler, Stadtbrandmeister von Weida. Alarmiert wegen hoher Kohlenmonoxid-Werte durch den Rettungsdienst vor Ort bestätigten eigene Messungen der Freiwilligen Feuerwehr Weida dies. Laut Schettler komme die Heizungsanlage als mutmaßliche Quelle in Frage.

Da im Pflegeheim 17 Bewohner über einen ungeklärten Zeitraum dem Gas ausgesetzt waren, wurden vorsorglich große Mengen an Einsatzkräften für einen befürchteten „Massenanfall an Verletzten“ hinzugerufen. Einen „Gasaustritt“ vor dem die Öffentlichkeit zunächst gewarnt wurde, gab es nicht.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: