Großbrand in Kahla: Discounter brennt lichterloh

Kahla. Ein Großbrand beschäftigt am Sonntagmorgen die Feuerwehr in Kahla. Ein Discounter ist in Brand geraten.

Bei einem Brand am frühen Sonntagmorgen in Kahla ist hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Zeugen kurz nach 6.30 Uhr, dass ein Discounter in der Christian-Eckardt-Straße brenne.

Der Brand ging von der Warenannahme her aus. Als die Feuerwehr eintraf, stand der rückwärtige Bereich des Discounters in Flammen.

Zur Brandbekämpfung musste die Feuerwehr zum Teil das Dach öffnen. Der Löschangriff dauerte über zwei Stunden an, später mussten noch aufkeimende Glutnester abgelöscht werden.

Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar, wird aber einen sechstelligen Betrag erreichen.

Zur Klärung der Brandursache wird in den kommenden Tagen ein Spezialist den Brandort untersuchen. Die Ermittlungen in alle Richtungen wurden durch die Kriminalpolizei Jena aufgenommen.

Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster zu schließen und Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.