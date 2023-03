In einem brennenden Haus wurde eine tote Person gefunden (Symbolfoto).

Hausbewohner bei Brand in Altenburg gestorben

Altenburg. In Altenburg ist in der Nacht zum Sonntag ein Haus in Brand geraten. Im Haus wurde eine tote Person gefunden.

Beim Brand eines Reihenhauses in Altenburg ist ein Mensch gestorben. Das Haus sei durch das Feuer, das am frühen Sonntagmorgen nach einem lauten Knall ausbrach, einsturzgefährdet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Sachschaden wird vorläufig auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Zur Identität des Brandopfers und der möglichen Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die obere Etage des Reihenmittelhauses sei zuerst in Brand geraten, danach habe sich das Feuer zu einem Vollbrand ausgedehnt. Es konnte jedoch gelöscht werden. Nachbarn hätten ihre Häuser unverletzt verlassen können.

Am Wochenende berichtete die Polizei außerdem von einem Scheunenbrand in Leina (Kreis Gotha). Durch ein Großaufgebot an Feuerwehren aus der Region sei ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert worden. Der Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

