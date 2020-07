Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hitlergruß gezeigt und Urlauber auf Campingplatz mit Axt bedroht

Auf dem Campingplatz Lothramühle in Drognitz sind mehrere Urlauber von einem Mann mit einer Axt bedroht und beleidigt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, hatte der 52-jährige Sonneberger bereits am Freitag eine Reisegruppe verbal bedroht und dabei einen Klappspaten in der Hand gehalten. Am Samstagnachmittag kam es erneut zum Streit, wobei der Mann mit einer Axt auf die Urlauber zu lief und zudem den Hitlergruß gezeigt habe.

Im Wohnwagen des 52-Jährigen stellte die Polizei eine weitere Axt sowie ein Luftgewehr sicher. Der Mann wurde an ein Krankenhaus übergeben. Er erhielt mehrere Strafanzeigen.

