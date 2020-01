Meinigen. Ein Mann, „bewaffnet“ mit einer Spielzeugpistole, hat am Freitag in Meiningen für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Mann erhält Anzeige, weil er eine „Anscheinswaffe“ bei sich trug

Wie die Polizei am Sonntag informiert, meldete sich bei ihr eine Zeugin und gab an, dass sie gerade in Meinigen einen Mann am Bahnhof gesehen habe, welcher eine Waffe im Hosenbund trägt.

Eine zum Bahnhof eilende Streife traf tatsächlich auf einen Mann, welcher auf die Personenbeschreibung der Zeugin passte. Bei ihm wurde auch die von der Frau beschriebene Pistole festgestellt werden. Allerdings handelte es sich dabei um eine Spielzeugpistole, deren Aussehen aber laut Angaben der Polizei einer echten Schusswaffe sehr nahe kam.

Das Spielzeug wurde durch die Polizisten vorerst konfisziert. Der Mann muss sich nun dafür verantworten, das er eine „Anscheinswaffe“ bei sich führte.