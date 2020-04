Die Polizei hat am Wochenende in Ostthüringen wieder mehrere Verstöße gegen die aktuell geltenden Corona-Regeln festgestellt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Anzeigen wegen Coronavirus-Verstößen in Ostthüringen

So registrierte die Polizei am Wochenende im Saale-Holzland-Kreis drei Verstöße. In Stadtroda hatten sich Freitagnacht sieben Männer zum gemeinsamen Biertrinken getroffen.

Gleich zwölf Jugendliche hatten sich am Samstagabend in Eisenberg zum Party machen in einer Gartenanlage versammelt. Und in Kahla war die Polizei am gleichen Abend zu einer privaten Wohnungsfeier gerufen worden. Die Mieterin der Wohnung hatte sich vier weitere Personen eingeladen.

Alle Personen erhielten Anzeigen.