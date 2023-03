Mit E-Roller und 1,7 Promille durch Rudolstadt-Schwarza

Die Saalfelder Straße in Schwarza führt vom Kreisverkehr am Bremer Hof in Richtung Flugplatzbrücke. Dort wurde am Dienstagabend ein alkoholisierter E-Roller-Fahrer durch die Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Rudolstadt. Ein 38-Jähriger ist in der Saalfelder Straße in Rudolstadt-Schwarza in eine Verkehrskontrolle geraten, an die er noch länger zurückdenken wird.

Am Mittwochabend wurde ein 38-Jähriger in der Saalfelder Straße in Rudolstadt-Schwarza einer Verkehrskontrolle unterzogen. "Die eingesetzten Beamten konnten an dem genutzten E-Roller kein Versicherungskennzeichen feststellen, sodass der nunmehr Beschuldigte sich dementsprechend verantworten muss", heißt es im Bericht der Saalfelder Polizei.

Das war aber noch nicht alles: Darüber hinaus habe eine Atemalkoholmessung bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,7 Promille ergeben, sodass im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme erfolgte, heißt es weiter.

