Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorrad rutscht in Auto - 16-Jähriger im Saale-Orla-Kreis schwer verletzt

Ein 16-Jähriger hat im Saale-Orla-Kreis die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist schwer verletzt worden. In einer Kurve zwischen Ziegenrück und Remptendorf stürzte er am Donnerstag mit seinem Fahrzeug und rutschte in das entgegenkommende Auto eines 56-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Per Rettungshubschrauber kam der junge Motorradfahrer ins Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, diese mussten zur Bergung abgeschleppt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Ostthüringen