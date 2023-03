Motorradfahrer bei Unfall auf der B7 nahe Ronneburg schwer verletzt

Löbichau. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 7 ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Samstag gegen 17 Uhr auf der Bundestraße 7. Nach Angaben der Polizei war ein 67-Jähriger mit seinem Nissan Infinity an der A4-Abfahrt Ronneburg in Fahrtrichtung Dresden von der Autobahn abgefahren und wollte anschließend nach links auf die B7 in Richtung Beerwalde abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer einen 64-Jährigen, der aus Richtung Beerwalde kommend in Richtung Raitzhain fuhr.

Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Sowohl der Nissan als auch die Yamaha waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die A4-Abfahrt voll gesperrt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer auf.

