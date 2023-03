In Altenburg ist ein 22-Jähriger mit seinem Motorrad gestürzt.

Motorradfahrer stürzt in Altenburg und muss verletzt ins Krankenhaus gebracht werden

Altenburg. Ein 22-Jähriger war mit seinem Motorrad unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er wurde dabei so sehr verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Ein 22-jähriger Motorradfahrer war am Donnerstag gegen 17.40 Uhr auf der Stauffenbergstraße in Altenburg unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei wurde der 22-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Motorrad entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.