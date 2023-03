Mülltonnen gehen in Gera in Flammen aus - Polizei sucht Brandstifter

Gera. Mehrere Mülltonnen haben in Gera Donnerstagmorgen gebrannt. Die Flammen gingen auf einen angrenzenden Metallzaun über. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Ein unbekannter Brandstifter hat am Donnerstag gegen 8 Uhr in der Karl-Matthes-Straße in Gera sein Unwesen getrieben. Auf bisher noch nicht geklärte Weise setzte er einen Papierhaufen zwischen zwei Papiermülltonnen in Brand. Das Feuer griff schließlich auf diese über, so dass beide Mülltonnen vollständig abbrannten. Durch die Hitze wurde ein angrenzender Metallzaun beschädigt. Außerdem entstand Schaden an einem in der Nähe geparkten Auto.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine mittlere vierstellige Summe. Die Kripo (Telefonnummer: 0365/82341465) ermittelt.

