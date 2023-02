Die Bogenbinderhalle in Ronneburg (Archivfoto).

Querdenker und Rechtsextremisten in Ronneburg: Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung

Ronneburg. An einer Veranstaltung von Querdenkern und Rechtsextremisten haben nach Angaben der Polizei am Mittwoch bis zu 480 Personen teilgenommen.

Nach einer angemeldeten Veranstaltung in der Bogenbinderhalle in Ronneburg hat am Mittwoch die Polizei ein Ermittlungensverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen einen Veranstaltungsteilnehmer eingeleitet.

Das Motto der Veranstaltung lautete "Politischer Aschermittwoch - deutsch und frei". Während einer Versammlung am Montag in Gera habe der Veranstalter für die Veranstaltung in Ronneburg geworben.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Landespolizeiinspektion Gera bei dem Einsatz von weiteren Thüringer Polizeikräften unterstützt.

An der Veranstaltung in Ronneburg nahmen nach Angaben der Polizei in der Spitze rund 480 Personen teil.

