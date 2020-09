Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 75-jährige Radfahrerin bei einem Unfall in Hermsdorf erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Mittwochnachmittag in der Werner-Seelenbinder-Straße in Richtung Eisenbergstraße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Erich-Weinert-Straße abzubiegen. Von dort wollte eine gleichaltrige Renault-Fahrerin in die Eisenberger-Straße abbiegen, wobei sie die herannahende Radfahrerin übersah und mit ihr kollidierte.

Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich, aufgrund des Nichttragens eines Fahrradhelmes, schwer und musste ins Klinikum gebracht werden, so die Polizei. Die Autofahrerin blieb den Angaben nach unverletzt. Am Fahrrad und am Renault entstand Sachschaden.

Weitere Meldungen der Polizei