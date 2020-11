Absturz eines Kleinflugzeuges am 21. November zwischen Ronneburg und Großenstein. Der Piloten verstarb.

Ronneburg/Großenstein. Bei einem Flugzeugabsturz in Ronneburg ist Samstag der Pilot ums Leben gekommen. Die Untersuchungen des Unglücks dauern an.

In Ronneburg abgestürztes Flugzeug „Vampir“ in Tschechien zugelassen

Die Untersuchungen des Flugzeugabsturzes vom 21. November zwischen Ronneburg und Großenstein dauern an. Bei dem Unglück war der Pilot ums Leben gekommen. „Drei unserer Mitarbeiter waren gleich am Samstag vor Ort“, so Roger Knoll von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) Braunschweig. Er leitet diesen Fall. Viel kann Knoll noch nicht sagen. „Teile des Wracks sind inzwischen im Labor. Der Datenspeicher ist sehr verbrannt und kaum auslesbar. Radardaten wurden angefordert.“ Ende des Jahres soll ein Zwischenbericht vorliegen.