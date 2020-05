Der 17-jährige Motorradfahrer stürzte und verletzte sich am Knie.

Schmölln. In Schmölln ist ein 21 Jähriger plötzlich auf die Straße gesprungen - er wollte seinen Kumpel ärgern. Dieser erschreckte sich jedoch so sehr, dass er mit seinem Motorrad stürzte.

Schabernack unter Freunden in Schmölln führt zu Verkehrsunfall

Ein Motorradfahrer ist in der Schmöllnschen Vorstadt aufgrund einer Albernheit seines Kumpels gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Der 21 Jahre alte Freund des Motorradfahrers sei am Samstagabend unvermittelt auf die Straße gesprungen, um ihn zu ärgern, berichtete die Polizei am Sonntag. Dabei habe sich der 17 Jahre alte Motorradfahrer erschreckt, so dass er sich verbremste, mit seinem Freund leicht zusammenstieß und letztlich stürzte.

Der Jüngere verletzte sich dabei am Knie und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Den Älteren erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

