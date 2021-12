Schlägerei zwischen rivalisierenden Fußballfans in Gera

Gera. In Gera gab es eine Schlägerei zwischen rivalisierenden Fußballfans. Ein Beteiligter musste ins Krankenhaus.

In Gera kam es am Samstagabend zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Wie die Polizei informierte, hätten sich in einer Bar am Puschkinplatz mehrere Personen aufgehalten, um dort Fußball zu schauen. Dabei seien zwei Gruppen miteinander in Streit geraten, weil sie rivalisierenden Fangemeinden angehörten.

Nach zunächst verbalen Streit, seien die Gruppen nach Lokalschluss gegen 22 Uhr auf dem Puschkinplatz dann aufeinander losgegangen. Dadurch seien mindestens zwei Personen verletzt worden, wobei ein 27-Jähriger aufgrund von Kopfverletzungen ins Klinikum gebracht werden musste.

Ein Großteil der Beteiligten floh vor den anrückenden Polizeikräften. Die restlichen Kontrahenten erhielten einen Platzverweis für die Geraer Innenstadt. Die Geraer Polizei hat vorerst die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, und diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365-8291124 zu melden.