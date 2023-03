Mit starkem Gefälle geht es von Arnsgereuth auf der Saalfelder Höhe vier Kilometer hinunter nach Saalfeld. Hier stoppte am Donnerstag ein 34-jähriger Autofahrer einen 42-Jährigen, der in Schlangenlinie die Gefällstrecke bewältigte.

Schlimmeres verhindert: 34-Jähriger stoppt betrunkenen Fahrer in Saalfeld

Saalfeld. Ein 42-Jähriger ist mit seinem Hyundai in Schlangenlinien den Arnsgereuther Berg hinuntergefahren. Wie die Polizei reagierte, nachdem ein 34-Jähriger den Hyundai-Fahrer dazu gebracht hatte anzuhalten.

Am Donnerstagnachmittag verhinderte ein zunächst unbeteiligter Verkehrsteilnehmer möglicherweise Schlimmeres, als er einen mutmaßlich alkoholisierten Fahrer in der Garnsdorfer Straße in Saalfeld stoppte.

Der 34-Jährige bemerkte einen vor ihm fahrenden Hyundai-Fahrer, der auf der stark abfallenden Bundesstraße 281 aus Arnsgereuth kommend in Richtung Saalfeld fuhr. Da der Vorausfahrende aufgrund seiner Fahrweise mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, brachte der 34-Jährige den Mann dazu, seinen PKW zu stoppen.

Blutprobe im Krankenhaus und Anzeige sind die Folge

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten dann bei dem 42-jährigen Hyundai-Fahrer einen Atemalkoholwert von mehr als 2,4 Promille fest. In der Folge wurde eine Blutprobe in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld entnommen.

Der nunmehr Beschuldigte muss sich entsprechend strafrechtlich verantworten.

