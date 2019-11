Jena . In Jena hat es am Montagmorgen einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Mann wurde von einem Auto erfasst. Es gab im Anschluss lange Staus.

Tödlicher Unfall in Jena: Erhebliche Verkehrsbehinderungen

In Jena hat sich am Montagmorgen auf der Kreuzung am Schwarzen Bären (Löbdergraben/Fürstengraben) ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein 59-Jähriger ums Leben kam. Polizei und Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Nach Informationen der Polizei waren auf der Kreuzung gegen 7 Uhr zwei Autos miteinander kollidiert, wobei eines gegen eine Fußgängerampel und einen Werbeaufsteller schleuderte und den 59-Jährigen erfasste. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Nach Unfall erhebliche Verkehrsbehinderungen in Jena

Nach bisherigen Ermittlungen wollte ein Audi-Fahrer vom Lutherplatz nach links in den Löbdergraben abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit einem Opel kam, der vom Fürstengraben geradeaus in Richtung Lutherplatz unterwegs war.

Durch die Sperrung der Kreuzung zur Unfallaufnahme kam es am Morgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Stadt. So stauten sich die Fahrzeuge auf der B7 und B88 über mehrere Kilometer in alle Richtungen.

Polizei sucht dringend Zeugen zum Unfall

Die Polizei Jena sucht dringend noch nach Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können. Wer hat gesehen, was die Ampeln für die beteiligten Fahrer zeigten? Wo befand sich der Radfahrer zum Zeitpunkt des Unfalls? Zeugen sollen sich bei der Polizei Jena unter 03641/810 melden.

Tödlicher Unfall in Jena Zwei Fahrzeuge stießen zusammen, wobei eines gegen eine Fußgängerampel und einen Werbeaufsteller geschleudert wurde und dort einen Radfahrer tödlich verletzte. Foto: Michael Groß Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

