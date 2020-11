Tödlicher Unfall mit Kleinflugzeug bei Ronneburg

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges zwischen Ronneburg und Großenstein ist am Samstagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen.

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges bei Ronneburg in Ostthüringen ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Das Flugzeug war am frühen Nachmittag auf einem Feld zwischen Großenstein und der Autobahn 4 abgestürzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Maschine brannte völlig aus, der Pilot verstarb noch an der Absturzstelle. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte seien noch vor Ort. Informationen zum Geschlecht und Alter der getöteten Person lagen zunächst nicht vor. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit unklar.

