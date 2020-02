Tötungsverbrechen in Altenburg: Haftantrag gegen 18-Jährigen

Nach dem Fund einer Leiche am Sonntag in Altenburg will die Staatsanwaltschaft Gera gegen eine der beiden zunächst festgenommenen Personen Haftantrag stellen. „Wir gehen von einem Tötungsverbrechen aus“, sagt Staatsanwalt Sven Schroth, Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera, unserer Zeitung.

Am Sonntagabend hatte die Polizei nach Zeugenhinweisen eine leblose Person in einer Wohnung in der Pappelstraße entdeckt, die offenbar schon einige Tage dort gelegen hatte. Die Polizei geht von einem Todeszeitpunkt vor etwa zwei Wochen aus. Der Wohnblock steht im Altenburger Südosten. Laut Schroth hatte der 52-Jährige in der Wohnung gelebt. Bereits in der Nacht zum Montag fiel der Verdacht der Polizei aufgrund ihrer Ermittlungen auf zwei Männer. Sie wurden vorläufig festgenommen, haben sich aber bislang nicht zu den Tatvorwürfen eingelassen.

Amtsgericht entscheidet über Haftantrag

Offenbar haben die Ermittler aber Beweise gesammelt. Deshalb plant die Staatsanwaltschaft, für einen 18 Jahre alten Deutschen den Antrag auf Untersuchungshaft zu stellen. Noch am Montag wird ein Haftrichter des Amtsgerichtes über diesen Antrag entscheiden. Über einen Haftantrag für den zweiten Tatverdächtigen, der 23 Jahre alt und ebenfalls Deutscher ist, wird die Staatsanwaltschaft noch im Laufe des Nachmittages befinden.

Mit Einzelheiten zum Fall halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft zurück. „Zum Tathergang machen wir noch keine Angaben, um kein Täterwissen preiszugeben“, sagt Schroth. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes aus Erfurt hatte die Spuren gesichert. Die Rechtsmedizin Jena obduziert die Leiche des Mannes, um weitere Erkenntnisse zu seinem Tod zu sammeln.

Weiterer Todesfall in Altenburg noch offen

Unterdessen ist ein weiterer Todesfall aus Altenburg noch bei der Justiz anhängig. Im Dezember 2018 wurde ein 33-Jähriger ebenfalls in Altenburg in einer Wohnung tot aufgefunden. Die Polizei nahm daraufhin eine 27-Jährige und einen 40-Jährigen fest. Beide kamen aber wieder auf freien Fuß, weil die Spurenlage nicht eindeutig war. So war nicht auszuschließen, dass sich das Opfer selbst getötet hatte und beide wie angegeben die Leiche nur gefunden hatten.