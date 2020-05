Unbekannte brachen den Wurstautomaten in der Milchtankstelle Silberfeld auf (Archivfoto).

Zeulenroda-Triebes. Der Wurstautomat in der Milchtankstelle Silberfeld wurde am frühen Samstagmorgen aufgebrochen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Unbekannte brechen Wurstautomaten in Zeulenroda-Triebes auf

Unbekannte haben am Samstag in den frühen Morgenstunden zwischen 3 und 4 Uhr den Wurstautomaten in der Milchtankstelle Silberfeld (Landkreis Greiz) aufgebrochen.

Der Automat sei bereits mehrfach aufgebrochen worden, teilt die Polizei mit. Die Täter brachen den Automaten auf und entwendeten verschiedene Wurstsorten.

Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bitte an die Polizeiinspektion Greiz, Tel. 03661-6210, zu wenden.

