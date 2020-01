Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte schlagen Jugendlichen in Gera zusammen

Ein 16-Jähriger ist am Samstagabend in Gera von zwei Unbekannten in Gera durch Schläge und Tritte verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der 16-Jährige gegen 17 Uhr auf der Terrasse des Kulturzentrums in der Breitscheidstraße gesessen. Eine Gruppe näherte sich und die beiden Unbekannten schlugen und traten auf den jungen Mann ein.

Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei fahndete nach den Tätern, konnte sie bisher aber nicht finden.

Einer der Angreifer solle etwa 1,80 Meter groß und schlank sein und kurze blonde Haare haben. Er habe dunkle Kleidung und ein weißes Basecap getragen. Zu dem zweiten Unbekannten gibt es keine Beschreibung. Die Polizei bittet unter Telefon 065 / 829-0 um Zeugenhinweise.

Unbekannter schlägt Mann in Gera mit der Faust ins Gesicht

Fotoaufnahmen in Sägewerk-Ruine – Mann stürzt in die Tiefe