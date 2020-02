Vor allem auf der A9 brauchen Autofahrer am Morgen viel Geduld (Symbolfoto).

Dittersdorf/Triptis. Mehrere Unfälle haben sich bei winterlichen Straßenverhältnissen in der Nacht zu Freitag ereignet. Vor allem auf der A9 brauchen Autofahrer am Morgen viel Geduld.

Unfälle sorgen für Staus auf A9

Reisende brauchten am Freitagmorgen auf der Autobahn 9 im Thüringer Südosten viel Geduld. Unfälle hatten in beiden Fahrtrichtungen für Staus gesorgt.

Gegen 5 Uhr sei in Höhe der Anschlussstelle Dittersdorf ein Kleintransporter auf einen Lastwagen aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Über mögliche Verletzte konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Kurz zuvor war ein Auto aufgrund der Wetterverhältnisse in der anderen Richtung in Höhe Triptis nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Niemand sei verletzt worden, sagte der Sprecher. Es kam zu Behinderungen.

Laut den Angaben verzeichnete die Autobahnpolizei in der Nacht zu Freitag insgesamt elf Unfälle aufgrund von Witterungsverhältnissen.

Lastwagen kommt von der Straße ab - Vollsperrung der A 71

Wegen eines bei Schneefall von der Straße abgekommenen Lastwagens war die Autobahn 71 in Richtung Schweinfurt in der Nacht voll gesperrt worden. Der Sattelauflieger drohte nach dem Vorfall am Donnerstagabend einen Abhang hinunterzurutschen.

Der Streckenabschnitt zwischen dem thüringischen Rentwertshausen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) und Mellrichstadt in Unterfranken (Bayern) war in Richtung Schweinfurt komplett gesperrt.

Schnee und Glätte sorgen für Behinderungen in Thüringen