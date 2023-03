Unfall im Saale-Orla-Kreis: 19-jähriger Autofahrer prallt gegen die Leitplanke und überschlägt sich

Dreitsch/Miesitz. Im Saale-Orla-Kreis ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-Jähriger hatte versucht, einem auf der Straße liegenden Fuchs auszuweichen.

Auf der B281 hatte sich am Donnerstagmorgen gegen 5:50 Uhr in Richtung Neustadt an der Orla ein Verkehrsunfall ereignet. Zwischen Dreitsch und Miesitz hatte ein 19-jähriger Fahrer versucht einen auf der Straße liegenden toten Fuchs auszuweichen. Dabei ist er ins Schleudern geraten, gegen die Leitplanke geprallt und hat sich überschlagen.

Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Laut Polizei ist es bis circa 7:20 Uhr auf der Straße zu Behinderungen durch die Unfallaufnahme sowie Bergung des Fahrzeuges gekommen.

