Unfälle beim Ausparken sind das tägliche Brot der Polizei. Unfallfluchten gilt es ebenfalls oft aufzuklären. Dann hat sich der Verursacher aus dem Staub gemacht - meistens jedenfalls. Ein Verkehrsunfall in Saalfeld gibt den Beamten jetzt Rätsel auf.

Verkehrsunfall in Saalfeld: Autofahrer flüchtet ohne Versicherungsdaten

Saalfeld. Eine paradoxe Unfallflucht - denn oftmals gibt der Verursacher Gas. Anders verhielt es sich in Saalfeld: Ein 80-Jähriger stieß beim Ausparken gegen ein vorbeifahrendes Auto, das daraufhin einfach weiter fuhr.

Untypischerweise suchen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld nach einem Verkehrsunfall den Geschädigten.

Am Montagvormittag, zwischen 10 und 11 Uhr, sind zwei Fahrzeuge beim Ausparken in der Nähe des Marktes/"Unter den Lieden" zusammengestoßen. Ein 80-Jähriger war mit seinem Citroen - vermutlich aus Unachtsamtkeit - gegen ein vorbeifahrendes Auto, das aus Richtung der Oberen Straße kam, gekracht. Beide Fahrer hielten nach dem Zusammenstoß an. Als der Unfallverursacher seine Versicherungsunterlagen suchen wollte, fuhr der Geschädigte jedoch in Richtung Saalstraße fort, ohne die Daten des 80-Jährigen zu haben.

Zum angefahrenen Auto gibt es keine weiteren Angaben, so dass Zeugen und der unbekannte Fahrer dringend gebeten werden, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

