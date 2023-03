Zunächst geschnappter Ladendieb kann dann doch noch fliehen

Altenburg. Ein Ladendieb ist zunächst in Altenburg geschnappt worden. Zuvor wollte er mehrere Flaschen Alkohol stehlen. Er wurde in ein Büro gebracht - und konnte aus diesem dann die Flucht ergreifen.

In einem Lebensmittelgeschäft in der Kauerndorfer Allee in Altenburg ertappte eine Angestellte am Mittwochabend gegen 17.25 Uhr einen Mann auf frischer Tat, der mehrere Flaschen Alkohol stehlen wollte. Als dieser den Kassenbereich passierte, sprach sie ihn an und nahm ihm das Beutegut ab. Anschließend versuchte der Täter zu flüchten und stieß die Angestellte von sich, wodurch sie leicht verletzt wurde. Den Mitarbeitern gelang es schließlich, den Mann in ein Büro zu bringen. Und aus diesem konnte der Dieb dann noch vor Eintreffen der Polizisten fliehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein zweiter Mann den Ladendieb begleitet haben. Beide beleidigten die Angestellte während des Diebstahls mehrfach.

Die Altenburger Polizei ermittelt nun zum Tatgeschehen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03447/ 4710 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.