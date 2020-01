Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrüger versuchen derzeit, an Facebook- und WhatsApp-Kundendaten zu gelangen

Wenn in Ihrem Facebook-Messenger in den kommenden Tage die Frage „Bist du im Video..?“ erscheint, sollten Sie wachsam sein. Wie die Non-Profit-Organisation Mimikama auf ihrer Internetseite berichtet, versenden derzeit Betrüger über den Facebook-Messenger Nachrichten mit oben genannter Frage. In der Nachricht ist auch ein Link, welcher zu dem besagten Video führen soll. Diesen Link solle man auf gar keinen Fall anklicken.

Ein Nutzer hatte einen solchen Link zukommen lassen, welcher umgehend auf Echtheit geprüft werden konnte. Demnach folgt beim Anklicken eine neue Internetseite mit einem Anmeldefenster. Spätestens hier sollte man die Seite wieder aus dem Browser löschen. Denn, wer hier jetzt seine Anmeldedaten eingibt, läuft Gefahr, sensible Daten von sich an Betrüger preis zu geben.

Besonders schwer machen es die Betrüger in diesem Falle einem aufmerksamen Facebook-Nutzer aber nicht. Den bereits bei der holprig formulierten Frage „Bist du im Video..?“ sollte man stutzig werden. Erst recht, nachdem man auf den Link geklickt und sich das neue Fenster geöffnet hat. Auf den bei Mimikama geposteten Screenshots ist dieses Fenster zu sehen. Hier fordern die Betrüger vom Nutzer: „Um das Video zu sehen, einfach melden Sie sich mit ihrem Facebook.“ Allerspätestens jetzt sollte man bemerkt haben, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht.

WhatsApp bleibt kostenlos

WhatsApp-Nutzer werden derzeit von Betrügern mit der Falschnachricht konfrontiert, der Nachrichtendienst würde bald kostenpflichtig werden. Dieses Gerücht nutzen die Betrüger, um in einer Mail zu behaupten, dass der „jährliche IN-Dienst“ verfallen würde. Deshalb sei eine Jahresgebühr zu entrichten, um die App weiterhin nutzen zu können.

Wie in den meisten Fällen, verraten sich die Betrüger durch ihre holprige Sprache. So heißt es laut Mimikama in der Mail bezüglich WhatsApp: „Ihre jährliche IN-Dienst verfallen in 48 Stunden… Verlängern Sie ihr Jahresabonnement whatsapp !! Bitte erneuern, so schnell wie möglich den verlust aller Medien zu vermeiden (Video, Foto ...)“

Klickt man trotzdem auf den enthaltenen Link, gelangt man auf eine Internetseite, bei der man die Kreditkartendaten eingeben muss.

WhatsApp wird bis auf weiteres ein kostenloser Nachrichtendienst bleiben. Anderslautende Pläne sind derzeit nicht von Marc Zuckerberg bekannt. Deshalb sollten Sie solche E-Mails am besten bei Erhalt sofort löschen.