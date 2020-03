Corona-Patientin in verordneter Isolation: „Ich habe die weltbesten Freunde“

In Thüringen sind inzwischen mehr als 80 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Einige liegen im Krankenhaus. Die meisten aber stehen zu Hause unter Quarantäne. Wir sprachen mit einer Corona-Patientin aus Ostthüringen, die derzeit mit ihrem Mann und den Kindern in verordneter Isolation lebt und gern anonym bleiben möchte. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Wie geht es Ihnen?

Recht gut. Die Symptome sind weitgehend abgeklungen.

Unter welchen Symptomen haben Sie gelitten?

Meine Erkrankung verläuft sehr untypisch. Ich hatte schlimmen Schnupfen. Das Halskratzen kam erst im Nachhinein. Vielleicht hatte ich auch vorher noch einen grippalen Infekt und mir dann zusätzlich Corona eingehandelt.

Typische Corona-Anzeichen hatten Sie nicht?

Nicht in der Anfangszeit. Da hatte ich, wie gesagt, starken Schnupfen, vermutlich erhöhte Temperatur und habe mich allseits sehr, sehr schlapp gefühlt. Später kam leichter Husten hinzu sowie Hals- und Kopfschmerzen. Und ich rieche seit Wochen nichts. Das macht mir etwas Sorgen.

Wo haben Sie sich angesteckt?

Im Skiurlaub in Norditalien. Nach dem Urlaub habe ich einen starken grippalen Infekt bekommen, dachte ich zumindest. Da war das Thema Corona noch gar nicht so präsent. Das Gesundheitsamt hat dann einen Test gemacht. Das Ergebnis war allerdings nicht eindeutig und musste erst noch zur Charité eingeschickt werden.

Haben Sie weitere Menschen angesteckt, Ihre Familie vielleicht?

Nein. Mein Virus scheint sehr wenig infektiös zu sein, selbst einige Ärzte sind verwundert.

Haben Sie besondere Vorkehrungen getroffen? Haben Sie beispielsweise in Ihrer Wohnung ein spezielles Zimmer, in dem nur Sie sich aufhalten?

Nein, mein Mann und meine Kinder sind mit mir zusammen in Quarantäne – solange, bis ich als geheilt eingestuft werde. Dann folgen noch einmal 14 Tage Isolation, so dass man völlig sicher sein kann, dass sich auch wirklich niemand weiteres aus meiner Familie angesteckt hat. Sie sind alle schon ein- bis zweimal negativ getestet worden und haben auch keine Symptome. Sie fühlen sich alle pudelwohl und gehen mir mächtig auf die Nerven. (lacht)

Sie treffen keine Hygienemaßnahmen?

Natürlich achte ich auf die richtige Husten-Nies-Etikette. Meine Hände sind extrem trocken, weil ich sie sehr häufig wasche. Ich wische alles mit Fit ab. Ich habe schon einen kleinen Hygienewahn entwickelt, weil ich all das tue, was ich tun kann.

Leiden Ihre Kinder sehr unter der Isolation?

Die erste Woche war ganz chillig, da haben sie die freie Zeit genossen, haben ausgeschlafen. Aber jetzt fehlen ihnen ihre Freunde, trotz Whatsapp und Co. Gott sei Dank dürfen wir in unseren Garten. Und auch zu späterer Stunde sind uns Spaziergänge erlaubt, jedoch abseits jeglicher menschlicher Kontakte.

Mit welchen Medikamenten werden Sie behandelt?

Ich bin kein Tablettenfan. Aber es würden nur die Symptome behandelt werden. Also Schmerz- und Fiebermittel, Entzündungshemmer, Halstabletten und in meinem Fall Nasentropfen. Ansonsten setze ich auf die die klassischen Hausmittelchen und gesunde Ernährung.

Wie vertreiben Sie sich die Zeit mit der Familie?

Wie spielen viel, gern Rummikub, aber auch Mau Mau und Mensch ärgere dich nicht. Der Fernseher läuft etwas häufiger, obwohl wir das in Grenzen halten. Ansonsten wird gebastelt. Ich habe auch Zeit für Dinge, die ich aufgeschoben hatte. Zum Beispiel sitze ich gerade über dem Fotokalender, der eigentlich schon zu Weihnachten hätte fertig sein sollen. Ich ruhe mich aber auch aus. So viel Zeitung wie in den letzten zwei Wochen habe ich im letzten dreiviertel Jahr nicht gelesen. Da schaffe ich es ein bis zwei Mal die Woche, jetzt lese ich die ganze Zeitung durch. Das ist Luxus, den ich mir gönne.

Wie erhalten Sie Ihre Lebensmittel? Haben Sie Hilfe?

Ich habe die weltbesten Freunde! Man rückt, zumindest gefühlt, noch enger zusammen. Und es gibt noch viele, viele weitere Hilfsangebote.

Haben Sie auch negative Erfahrungen gemacht?

Ich fand die Hysterie vor Ort und die Mutmaßungen in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Whatsapp, wer infiziert sein könnte, schon sehr schwierig. Wir sollten nicht den Kopf verlieren. Die jungen Leute trifft der Virus nicht so hart. Ich glaube, wenn es gelingt, die Älteren abzuschotten, dann kriegen wir Corona in den Griff.

