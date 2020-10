35 neue Corona-Fälle seit Freitag im Saale-Holzland

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurden seit Freitag insgesamt 35 neue Corona-Fälle gemeldet. Hatte die Behörde am Samstag noch über acht neue bestätigte Infektionen berichtet, kamen am Sonntag noch einmal 27 Fälle hinzu. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Unter den acht Fällen vom Samstag seien vier Personen, die im Rahmen der Kontaktpersonen-Nachverfolgung getestet wurden. Die übrigen Fälle kämen aus unterschiedlichen Regionen des Landkreises.

Großteil der Ergebnisse aus Kontakt-Nachverfolgung

Die 27 Fälle die das Gesundheitsamt am Sonntag meldete, setzen sich wie folgt zusammen: 15 Fälle, wurden ebenfalls im Rahmen der Kontaktpersonen-Nachverfolgung getestet. Im Rahmen der Testaktion bezüglich einer inzwischen geschlossenen Kindertagesstätte wurden sieben weitere Virusnachweise erbracht. „Die übrigen Fälle betreffen unterschiedliche Regionen des Landkreises“, hält die Behörde fest.

Insgesamt seien damit im Saale-Holzland-Kreis 99 aktive Fälle bekannt. Davon würden zehn Personen stationär behandelt. 133 Fälle sind beendet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit März betrage nun 232.

149 Betroffene nutzten aktuell das Online-Portal „Digitalvisite“, insgesamt haben das bisher 472 getan. Auf diesem Portal für Gesundheitsämter heißt es: „Digitalvisite setzt auf die Mitarbeit von Patienten und ermöglicht so eine automatische Symptomabfrage sowie die Vorselektion kritischer Fälle und führt zu einer erheblichen Entlastung bei der Erfassung von Kontaktpersonen.“

Während noch am Samstag aus dem Gesundheitsamt gemeldet wurde, dass sich 457 Personen aktuell in Quarantäne befänden, verzichtet die neue Mitteilung hier auf konkrete Zahlen und gibt an: „Mehrere hundert Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.“