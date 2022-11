In Teilen Jenas muss das Trinkwasser vorübergehend gechlort werden. (Symbolbild).

Auffällige Werte bei Routinekontrolle: Trinkwasser in Jena muss vorübergehend gechlort werden

In Teilen Jenas muss das Trinkwasser wegen mikrobiologischer Auffälligkeiten vorübergehend gechlort werden. Das kann sich im Geruch und Geschmack bemerkbar machen.

Im Versorgungsgebiet des Wasserwerkes Burgau wurden bei routinemäßigen Wasseruntersuchungen an mehreren Stellen geringe mikrobiologische Auffälligkeiten festgestellt.

Die Ursache konnte laut den Stadtwerken Jena bisher nicht eindeutig ermittelt werden konnte. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Jena wurde daher am Samstag (19.11.2022) vorsorglich eine zusätzliche Chlordosierung im Wasserwerk Burgau in Betrieb genommen, um die Trinkwasserqualität sicherzustellen. Im Normalfall werde das Trinkwasser im Wasserwerk ausschließlich mittels UV-Bestrahlung desinfiziert.

Chlorgeruch und -geschmack möglich

Das Wasser kann laut Mitteilung den für Chlor typischen Geruch und auch Geschmack aufweisen. Eine Gesundheitsgefährdung sei jedoch nicht zu befürchten, so dass das Wasser weiter wie gewohnt verwendet werden kann.

Die Dosierung von Chlor ist laut Stadtwerken ein übliches Desinfektionsverfahren in der Trinkwasserversorgung, wurde im Wasserwerk Burgau aber bereits 2009 durch den Einbau einer UV-Bestrahlung abgelöst. Das Wasserwerk Burgau versorgt einen Großteil des Jenaer Stadtzentrums, die nördlichen und östlichen Ortsteile sowie die Gemeinde Großlöbichau.

Die Stadtwerke Jena Netze bitten alle betroffenen Kunden um Verständnis. Bei Fragen steht das Unternehmen unter 03641/688-888 zur Verfügung.