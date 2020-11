Wie das Landratsamt am Freitagmittag mitteilt, wurden in den vorherigen 24 Stunden 16 Neuinfektionen im Altenburger Land festgestellt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In der Regelschule Am Eichberg Schmölln wurde ein Schüler positiv auf das Corona-Virus Sars-CoV2 getestet, so dass jetzt 27 Schüler und sieben Pädagogen aus dem direkten Umfeld des Betroffenen in Quarantäne geschickt wurden.

Nach dem Bekanntwerden der sechs Infektionen im Pflegeheim Hainichen hat das Gesundheitsamt am Donnerstag sämtliche Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung abgestrichen, insgesamt 120 Personen. Dabei ergaben sich neun weitere positive Ergebnisse, so dass aktuell insgesamt sechs Mitarbeiterinnen als infiziert gelten, davon drei mit Symptomen, sowie neun Bewohner, diese allerdings Symptomfrei. Das Pflegeheim im benachbarten Herrenhaus ist davon nicht betroffen, wie die Arbeiterwohlfahrt mitteilt.

Aktuell gelten 340 Personen im Landkreis als aktiv infiziert. Sechs Personen befinden sich in stationärer Behandlung, zwei davon auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt gegenüber dem Vortag von 127,5 auf nun 117,5 pro 100.000 Einwohner.