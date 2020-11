Altenburg. In dem Heim in Altenburg gibt es nun 78 Infizierte

Corona grassiert in Altenburger Altenheim

Erneut verzeichnet das Gesundheitsamt des Altenburger Landes eine signifikante Steigerung der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl stieg von Montag auf Dienstag um 80 auf aktuell 449 aktiv positive Fälle. Damit haben sich seit dem Ausbruch der Pandemie 840 Menschen angesteckt. Diesen stehen inzwischen 385 genesene Patienten gegenüber. Corona-Blog: Weiter stark ansteigende Zahlen im Kreis Hildburghausen – Millionen für Kultur bleiben liegen

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz beträgt 275,18 pro 100.000 Einwohner. Eine große Zahl der Infizierten wird nach wie vor durch die Tests der Kontaktpersonen entdeckt. So im DRK-Seniorenheim Albert-Schweitzer in Altenburg-Nord. Nachdem dort vor etwas mehr als einer Woche die ersten Corona-Infizierten gemeldet wurden, führte das Gesundheitsamt am Samstag 176 Tests durch.

Die jetzt vorliegenden Ergebnisse ergaben eine Zunahme der positiven Fälle um 56 auf nun 78 Infizierte. Betroffen sind vor allem die 120 Bewohner der Einrichtung, von denen etwa die Hälfte positiv getestet wurde. Von den 93 Mitarbeitern haben sich 15 infiziert. Diese sind derzeit in Heimquarantäne. Zum Eindämmen der Ausbreitung des Coronavirus, befinden sich die restlichen Pflegekräfte in sogenannter Arbeits-Quarantäne, sie verbleiben im Seniorenheim, um den Betrieb und die Versorgung der Bewohner aufrechtzuhalten.

Außer dem Seniorenheim in Altenburg-Nord und dem Pflegeheim Hainichen, in dem sich die Zahl der sechs festgestellten Virusträger nach dem Durchtesten der Bewohner und Mitarbeiter nicht verändert hat, beklagt nun auch das Pflegeheim Hospitalstift in Altenburg zwei Corona-Infizierte.