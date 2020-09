Roman Bialas sitzt in seinem Wohnzimmer. Es ist ein halbes Jahr her, dass er schwer an Covid-19 erkrankt ist.

Gera. Roman Bialas aus Gera war an Covid-19 erkrankt. Drei Wochen wurde der 69-Jährige im Krankenhaus behandelt. Die Folgen der Erkrankung spürt er noch immer.

„Es ist nicht mehr wie zuvor“, erzählt der Senior. Er spricht von einem ständigen Druck beim Atmen. „Das fühlt sich an, als läge ein fünf Kilo schwerer Kartoffelsack auf meiner Brust.“ Er habe Gewicht verloren, Mühe mit der Feinmotorik seiner Finger, fröstelt auch an heißen Tagen und kommt bei kleinsten Anstrengungen ins Schwitzen. Damit ist der Geraer nicht allein: Viele Patienten litten nach einer Covid-19-Erkrankung an Spätfolgen, berichten Ärzte.