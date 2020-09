Corona-Verdacht im Saale-Orla-Kreis: 85 Gäste eines Polterabends in Quarantäne

Rosenthal am Rennsteig. Nach einem Polterabend in Rosenthal am Rennsteig erfuhr ein Gast aus dem Landkreis Hof, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist. Auch der Bräutigam könnte betroffen sein.

Nach einem Polterabend am Donnerstag in Rosenthal am Rennsteig (Saale-Orla-Kreis) müssen 85 Gäste in Quarantäne. Ein Mann aus dem Landkreis Hof, der an der Feier teilnahm, erfuhr am Freitag, dass er SARS-CoV2 positiv ist. Alle aktuellen Infos für Thüringen im kostenlosen Corona-Liveblog.